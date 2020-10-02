На відкриття КПВВ у Станиці чекають 80 осіб, які не змогли пройти через пожежу

Вісімдесят осіб, які у четвер, 1 жовтня, не пройшли через КПВВ «Станиця Луганська» у зв'язку із пожежею, були розміщені у школі, харчуванням забезпечені.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«З 11:30 1 жовтня пропуск громадян через КПВВ не здійснюється. Роботу КПВВ відновлять одразу після ліквідації загрози загоряння. 80 осіб, які 1 жовтня не пройшли через КПВВ, були розміщені у школі, харчуванням забезпечені», - йдеться у повідомленні.

Під час пожеж відбулося загоряння на КПВВ «Станиця Луганська», де полум‘я зруйнувало модуль МКЧХ та павільйон для очікування.

Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль журналістам на Луганщині, роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» можна буде відновити за добу, як тільки зникне задимлення.

Займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, погашені. Займання на території КПВВ вдалося не допустити. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, ще не виключається.

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Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи з ліквідації наслідків пожежі та роботи для відновлення функціонування КПВВ.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, швидко розповсюдилися на значну площу. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 8 осередків складає понад 11 тис. гектарів. Внаслідок пожеж кількість загиблих 11 осіб, 17 осіб постраждали від опіків або отруєння чадним газом.

Фото: mtot.gov.ua