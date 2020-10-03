Пожежі на Луганщині: знайшли тіла всіх, кого вважали зниклими безвісти

Пожежі на Луганщині: знайшли тіла всіх, кого вважали зниклими безвісти

Укрінформ
Правоохоронці виявили тіла всіх чотирьох осіб, які вважалися зниклими безвісти внаслідок лісових пожеж на Луганщині. Таким чином, загальна кількість загиблих становить 11 осіб.

Про це повідомила у Фейсбуці речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає Укрінформ.

"Загиблі – 11 людей", - написала вона.

За словами Погукай, у с. Сиротине та с. Воронове виявлено під завалами зруйнованих будинків тіла (фрагменти тіла) людей, які значились як безвісти зниклі. Це, зокрема, Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт Воронове, провулок Піщаний, 5 (лежача після 3 інсультів, мешкала одна); Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., мешкала за адресою: с. Сиротине, вул. Дружби, 54а; Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине вул. Пушкіна, 27; Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт Воронове, вул. Сонячна, 26.

Раніше пресслужба МВС поінформувала, що знайдено тіла трьох зниклих безвісти на пожежах у Луганській області.

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Як повідомлялося, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 11:30 3 жовтня в ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області було виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі трьох співробітників ДСНС). Вважалися зниклими безвісти 4 особи.

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