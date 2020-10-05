На Луганщині ліквідували 7 з 10 осередків пожеж - ДСНС

На Луганщині станом на 18 годину 5 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано 7 і ще 2 - локалізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники вживають заходів щодо локалізації осередка пожежі на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, де вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень.

"Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ)", - заявили у ДСНС.

Повідомляється, що завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено поширення вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

Загалом до гасіння пожеж залучено близько 2,5 тис. осіб та понад 250 од. техніки, з них від ДСНС – майже 700 осіб та понад 120 од. техніки, у тому числі 3 літаки Ан-32П та 2 вертольоти ДСНС.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 чоловік.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень за статею 270 КК України. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Фото: ДСНС