Від початку гасіння пожеж на Луганщині авіація скинула 1,6 тисячі тон води

Від початку гасіння пожеж на Луганщині авіація скинула 1,6 тисячі тон води

Укрінформ
На території Луганської області авіація ДСНС упродовж 5 жовтня здійснила 9 скидів води (72 тон води), а з початку гасіння пожеж 500 скидів (1 тис. 658 тон води).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

«Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 9 скидів (72 тон води). З початку гасіння пожеж 500 скидів (1 тис. 658 тон води)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12 годину 5 жовтня з 9 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовані, 1 осередок локалізований. Також вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі селі Смолянинове, ситуація контрольована.

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За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 20 тис. га.

Уточнюється, що найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Як повідомляв Укрінформ, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

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