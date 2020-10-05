Від початку гасіння пожеж на Луганщині авіація скинула 1,6 тисячі тон води

На території Луганської області авіація ДСНС упродовж 5 жовтня здійснила 9 скидів води (72 тон води), а з початку гасіння пожеж 500 скидів (1 тис. 658 тон води).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

«Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 9 скидів (72 тон води). З початку гасіння пожеж 500 скидів (1 тис. 658 тон води)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12 годину 5 жовтня з 9 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовані, 1 осередок локалізований. Також вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі селі Смолянинове, ситуація контрольована.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 20 тис. га.

Уточнюється, що найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Як повідомляв Укрінформ, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.