На Луганщині продовжують гасити пожежі, рятувальники залучили авіацію

На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, найскладніша обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Продовжується гасіння 7 основних осередків:

осередок № 1 пожежа, яка виникла на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень, внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка. Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу села Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці Олександрівки. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ);

осередок № 2 поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку м. Сєверодонецька. Загорання лісового масиву на площі 8,5 тис. га. Станом на 09:00 частину осередку (Воронове – Боброве) локалізовано у районі населених пунктів Боброве, Боровське та Осколонівка на площі 4 тис. га; осередок № 3 поблизу н.п. Трьохізбенка, Муратове та Капітонове (Новоайдарський район). Локалізовано о 20 год. 00 хв. 2 жовтня на площі близько 2,6 тис. га;

осередок № 4 поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район) лісова пожежа на площі 300 га. Для гасіння додатково залучено пожежний потяг;

осередок № 5 між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 110 га. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ);

осередок № 6 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1,1 тис. га лісу. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (ІМР);

осередок № 7 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх 8 осередків становить понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня на території Луганської області здійснено 123 скиди (396 т води). З початку гасіння пожеж 183 скиди (646 т води).

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). Вважаються зниклими безвісти 4 особи.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Всього до гасіння залучено 2 тис. 296 чоловік та 216 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 472 чол., 122 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Запорізької, Кіровоградської, Донецької, Харківської та Полтавської областей. Розгорнуто пересувний пункт управління ДСНС, інформують у ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 3 по 5 жовтня спостерігатиметься малохмарна погода без опадів, вітер південно-східний до 15 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Фото: www.dsns.gov.ua