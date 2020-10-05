На Луганщині вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів — голова ДСНС

Під час ліквідації пожеж на Луганщині вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів.

Про це розповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Ситуація з ліквідацією займань погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій та неможливість використання авіації через негоду”, - зазначив Чечоткін.

Водночас він підкреслив, що вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак на нараді доповів про ситуацію на фронті.

“На Донбасі триває 71-ша доба повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються”, - зауважив він.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка на Луганщині з 9 основних осередків 7 ліквідовані, 1 осередок локалізований.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.