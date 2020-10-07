Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації

Зранку поговорити з головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації не вдалося: «Його нема на місці – поїхав до Осколонівки, – відповіли на мій запит у Департаменті масових комунікацій. – Але спробуйте прийти у другій половині дня. Можливо, він буде вільний… хвилин п’ятнадцять». Осколонівка – одне з найбільш постраждалих від вогню сіл у Новоайдарському районі. Можна припустити, скільки погорільців оточать очільника області, розповідаючи про свою біду. І якщо він навіть повернеться по обіді – чи в стані буде після всього почутого спілкуватися ще й з пресою. Але я таки прийшов до адміністрації в час, на який мене зорієнтували. Мені пощастило – двадцять хвилин для мене у Сергія Володимировича знайшлося. ВТРАТИ ВЕЛИЧЕЗНІ Зрозуміло, перше питання було про втрати, понесені Луганщиною внаслідок вогняної стихії. Такого Луганщина не бачила ніколи - Втрати величезні. Перш за все – це одинадцять загиблих. Щодо всього іншого – сьогодні буде обліковано 100% усього, що знищено або пошкоджено. Але навіть володіючи на даний момент 95-ма відсотками інформації, вже можу назвати: житлових будівель – 428; нежилі будівлі – 70; господарчих споруд – 1663; дачних будівель – 12. Ну… пошкоджених – дванадцять, шість, шість… Величезні втрати. 21 тисяча гектарів лісу. Це офіційна цифра. Такого Луганщина не бачила ніколи. - Від вогню постраждала навіть інфраструктура КПВВ у Станиці Луганській. Як там справи сьогодні? - КПВВ "Станиця Луганська" після зупинки, викликаної пожежею, – там згорів модуль Червоного Хреста – продовжила свою роботу. Інфраструктура пункту пропуску відновлена, і він працюватиме у штатному режимі, як звичайно. Єдина причина, за якою робота може бути не зупинена, а призупинена… Ми знаємо, що на тій території продовжуються масштабні пожежі, і якщо задимлення буде надто сильним, тоді КПВВ на якийсь час закриватиметься. Щодо збитків – згорів лише один модуль Червоного Хреста. Вартості його я не знаю, оскільки співробітники організації привозили його самостійно. Але це недорогі конструкції. Якщо задимлення буде надто сильним, тоді КПВВ на якийсь час закриватиметься - Наскільки мені відомо, пожежі охопили як контрольовану територію Луганщини, так і неконтрольовану. Ви можете це підтвердити? - Так. - Я чув, Миколаївка (село на правому березі ріки, де колись були дитячі табори – авт.) ущент вигоріла… - Не скажу про конкретні села, але, за сьогоднішніми оперативними даними, на окупованій території – сто одинадцять вогнищ, і зараз пожежа йде на Луганськ.

- А окупаційний режим справляється з надзвичайною ситуацією? На окупованій території – сто одинадцять вогнищ, і зараз пожежа йде на Луганськ - Знаєте, в мене таке враження складається, що вони й не збираються боротися з вогнем. На сьогодні по той бік Дінця – сто одинадцять вогнищ, і все це суне на Луганськ… За нашими даними, особливої активності в гасінні пожеж не спостерігається. З нашого ж боку працюють бійці ДСНС – наші, луганські, а також техніка і бійці з інших областей: Кіровоградської, Харківської, Донецької, з Дніпра, Полтави, Запоріжжя. У нас уже пройшла локалізація, а в багатьох місцях і ліквідація пожежі, але ми ще два дні будемо тримати хлопців для того, аби взагалі пролити оцю підстілку в лісах і надійно запобігти виникненню нових вогнищ. Працюють три літаки, два гелікоптери – їх можна почути й побачити над Сєверодонецьком. На жаль, для нас це доволі рідкісні в такий час звуки. А на окупованій території, наскільки нам відомо, такого немає. Більше того, вони розповсюджують фейкову інформацію, буцімто ми не пожежі гасимо, а використовуємо режим тиші в повітрі, аби тільки літаки виконували якісь військові завдання. Насправді ж неозброєним оком мешканці області бачать, що з шостої ранку кожен божий день літають літаки специфічного забарвлення і скидають воду в місцях пожеж. Ну, і вертольоти, які за кілька днів зробили 121 виліт. - Сьогодні багато хто в соцмережах постить котиків, собак, що залишились без хазяїв через пожежу. А мене вразили кадри, де по полю ходять безпритульні корови… - Вже ні. Хто по сусідах прилаштував, хто комусь віддав. Я тільки-но повернувся з Осколонівки. Там на подвір’ї сім’я тримала кіз. Спитав – кажуть, віддали комусь. Їх же ж регулярно треба доїти, треба ними займатись. Хтось розуміє, що швидко будинок не відбудує, і щоб довгий час худоба не стояла на згарищі, комусь віддали – у фермерські господарства… У кожного різна ситуація. У когось, на жаль, худоба загинула, у дуже багатьох. Стояли тварини в тих сараях. Навіть була така ситуація, дуже зворушлива… У дуже багатьох, на жаль, худоба загинула Ми в Осколонівці пару днів тому більш як півгодини вмовляли літнього чоловіка, щоб він поїхав з нами. Він не хотів. А полум’я, ну, вже зовсім близько підійшло. Я вже бачив, що падають палаючі шматки дерев просто на подвір’я. Я підійшов, кажу: «Батю. Я дуже тебе прошу, поїхали. Бо зараз залишусь тут із тобою, згоримо разом. Будеш потім за мене відповідати». Я не представлявся, але вмовив чоловіка. У нього була машина на подвір’ї; сів за кермо працівник ДСНС, вивезли… А він до того ще пішов доїти корову… Сьогодні я заходив до нього, подивився, що там взагалі відбувається. Ми з народним депутатом Олексієм Кузнєцовим привезли допомогу. Зайшов на подвір’я. Будинок цілий, а отой сарай, де корова стояла – згорів. Дядько підійшов, долоню підніс до щоки – із зором у нього погано – каже: «Борода! Це ти?» – Так, я. – «То це ти мене вивозив?» – Я. «Ну, дякую, живий-здоровий»… - А корова? - Корова, на жаль, згоріла. Та оскільки я за дядька відповідальний особисто, корову ми йому купимо. Подаруємо. Потім донька підійшла. Каже: «Можна ми вам потиснемо руку?» А вона мене знає, може, десь у Фейсбуці бачила… «Це мій батько», – каже. - У цій пожежі загинули лише цивільні? Військовослужбовців, вогнеборців серед загиблих немає? - Ні. У нас один лісничий помер, решта – усі цивільні люди. - Спитаю про те, що сьогодні найбільш широко обговорюють: хто винен? Ті, що ми бачили відео підпалів, – це було. Але то біля лінії розмежування. А далі – до 32-х метрів за секунду вітер - Це стихія. Можу чітко вам сказати. Дивіться. Те, що ми навіть бачили відео підпалів, – це було. Але це біля лінії розмежування. А далі – до 32-х метрів за секунду вітер. Зима без снігу і п’ять місяців – без жодного дощу. Та підстилка в лісі – вона як порох, запалюється миттєво. При мені було: от, я стояв разом із ДСНС-никами, ламається дерево від вітру; його кидає на дроти… Багато людей поруч, ми стоїмо і бачимо це. Дроти падають, коротке замикання – і дерево миттєво спалахує, а вітер одразу ж розносить на десятки метрів. Буквально за кілька хвилин усе відбувається. Поки машина навіть з іншого кінця села під’їде сюди – воно вже все починає горіти. А як тільки вітер підіймає палаючі уламки на верхову пожежу… Це страшна річ. Ми з військовими стояли в Муратовому – вітер піднімав хвилю полум’я на 30 метрів. Це не балачки – всі бачили. Коли кажуть: «От! А де захисні смуги?..» Яка захисна смуга?! За сто метрів перелітало! Ми коли діда витягали з Осколонівки, полум’я було десь триста-чотириста метрів. До нас уже долітали отакі палаючі шматки гілок і хвої. Ми його як умовили за півгодини – потім дуже-дуже швидко їхали. А полум’я за нами просто стіною гналося.