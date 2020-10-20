«Слуги народу» хочуть створити ТСК у Раді для розслідування пожеж на Луганщині

Народні депутати від парламентської фракції партії "Слуга народу" Руслан Горбенко і заступник голови фракції "СН" Максим Ткаченко ініціюють створення ТСК із розслідування пожеж на Луганщині.

Про це народні депутати повідомили на спільному брифінгу у Верховній Раді 20 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми, депутати Верховної Ради Горбенко Руслан і Ткаченко Максим, зібралися для того, щоб оголосити, що ми створюємо тимчасову слідчу комісію з приводу пожеж на Луганщині. 2020 й рік, на жаль, завдав Луганщині та всій Україні не тільки втрат у вигляді коронавірусу й пандемії, а також найбільші пожежі на останні 50 років у нашому регіоні. Три пожежі, постраждало і знищено більше тисячі будинків, на жаль, ми втратили більше 20-ти громадян України, які живцем згоріли в цих пожежах", - сказав Горбенко.

За словами депутата, одне із завдань ТСК - з'ясувати причини більше 20-ти осередків загорянь в Луганській області, які призвели до масштабних пожеж.

"Також наша задача - з'ясувати, чому правоохоронні органи Луганщини не реагували на масову вирубку лісів. Може бути, це було однією з причин таких масових масштабів, щоб приховати цю вирубку. Також друге завдання - це з'ясувати, чому органи місцевого самоврядування, а також глава ВГА Луганської області не попередив цю трагедію на Луганщині шляхом профілактичних робіт з перевірки органів ДСНС, а також роботи департаменту ДСНС ВГА Луганської області та департаменту природних ресурсів", - зазначив Горбенко.

Депутат сподівається, що розслідування ТСК парламенту дасть інформацію, яка покаже правду і причини пожеж, а винні будуть покарані.

"Спочатку в середині літа перша велика пожежа сталася на Луганщині. Після неї не те щоби дехто був звільнений, а навіть нікому не винесено догану - ані в МВС, ані у ДСНС. І всі люди як працювали, так і продовжують працювати", - додав Ткаченко.

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Депутат наголосив, що робота парламентаріїв у ТСК повинна допомогти правоохоронцям розслідувати справу про пожежі.

Як повідомлялося, на території Луганської області упродовж тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, що виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша ситуація склалася уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапили 32 населених пункти.

Також у липні на Луганщині сталася масштабна лісова пожежа. Тоді вигоріли близько 5 тис. га.