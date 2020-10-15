Кабмін виділив майже 96 мільйонів рятувальникам, які гасили пожежі на Луганщині

Кабінет Міністрів виділив кошти підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо брали участь в гасінні пожежі у Луганській області, загалом у сумі 95,798 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Як зазначається, уряд прийняв рішення про виділення коштів для відновлення та ремонту пошкодженої вогнем техніки та пожежного обладнання підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо брали участь в гасінні пожежі - усього 687 осіб та 158 одиниць техніки, у тому числі 3 пожежні літаки та 2 вертольоти.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 185 млн грн для компенсацій постраждалим внаслідок лісових пожеж у Луганській області.

На території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.