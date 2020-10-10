ДСНС відвела підрозділи з інших областей, які гасили пожежі на Луганщині

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відвела підрозділи з інших областей, задіяні в ліквідації лісових пожеж на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 жовтня відбулося відведення сил Державної служби з надзвичайних ситуацій з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Харківської областей, які були задіяні для ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовими пожежами на території Луганської області", - зазначається у повідомленні.

З цієї нагоди на площі Сєвєродонецька вишукувалася колона з пожежних автомобілів, і жителі міста, які прийшли підтримати вогнеборців, мали нагоду сказати теплі слова вдячності рятувальникам.

Як повідомлялося, на території Луганської області впродовж тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населені пункти.

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За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га. Під час гасіння пожеж були евакуйовані 150 осіб.

Фото: ДСНС