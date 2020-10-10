ДСНС відвела підрозділи з інших областей, які гасили пожежі на Луганщині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"10 жовтня відбулося відведення сил Державної служби з надзвичайних ситуацій з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Харківської областей, які були задіяні для ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовими пожежами на території Луганської області", - зазначається у повідомленні.
З цієї нагоди на площі Сєвєродонецька вишукувалася колона з пожежних автомобілів, і жителі міста, які прийшли підтримати вогнеборців, мали нагоду сказати теплі слова вдячності рятувальникам.
Як повідомлялося, на території Луганської області впродовж тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населені пункти.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га. Під час гасіння пожеж були евакуйовані 150 осіб.
Фото: ДСНС