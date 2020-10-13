Уряд виділив 185 мільйонів для постраждалих від пожеж на Луганщині

Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 185 млн грн для компенсацій постраждалим внаслідок лісових пожеж у Луганській області.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час позачергового засідання уряду у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З резервного фонду державного бюджету пропонується виділити 185 млн грн», - сказав Шмигаль.

За його словами, 300 тисяч гривень люди отримають за повністю зруйнований будинок, 200 тисяч гривень – це виплата родинам людей, які загинули внаслідок пожежі, 50 тисяч гривень – якщо будинок частково зруйнований і постраждав, 20 тисяч гривень - якщо постраждало господарство, є втрати.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.