Посилення карантину: Ткаченко каже, що МКІП не дав закрити готелі та заповідники

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає українців поставитися до карантинних обмежень, які діятимуть з 8 по 24 січня, відповідально, а також підтримати підприємців – малий і середній бізнес, креативні індустрії та заклади культури.

Як передає Укрінформ, очільник МКІП у Телеграмі прокоментував попереднє рішення КМУ щодо посилення карантинних заходів після свят.

«Прошу українців поставитися до обмежень відповідально, а також підтримати наших підприємців – малий і середній бізнес, креативні індустрії та заклади культури», - написав Ткаченко.

Враховуючи ситуацію із захворюваністю, він вважає це рішення уряду найбільш раціональним і лояльним. Прогнозовані обмеження дозволять українцям завчасно адаптуватися, а працедавцям - організувати віддалену роботу.

На період з 8 по 24 січня забороняється приймати відвідувачів закладами культури, проведення культурно-масових заходів. «Але завдяки прийнятим змінам від МКІП – нам вдалося відстояти роботу історико-культурних заповідників, готелів та релігійних організацій, пристосованих під молитовні потреби», - додав міністр культури та інформполітики.

Умови «помаранчевої зони» також змінені із врахуванням пропозицій МКІП. Тепер вона дозволяє працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за дотримання умов проведення масових культурних заходів, у яких бере участь до 20 осіб з дистанцією між учасниками не менше 1,5 м; відвідання культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, із 50%-заповненням стаціонарних місць; релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання 1,5 м дистанції; приймання відвідувачів до кінотеатрів, закладів культури та інших суб’єктів діяльності у сфері культури з 50%-наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поруч, спереду та позаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, які можуть обмежити розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на черговому засіданні у середу ухвалив попереднє рішення, відповідно до якого з 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме «червона зона», а сам карантин продовжено до 28 лютого у режимі «помаранчевої зони».

Проєкт буде опублікований не пізніше ніж за 7 днів до вступу в дію нових правил.