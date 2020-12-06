ТРЦ, кінотеатри, святкові ярмарки: у Кабміні вирішують, що закрити у січні

Уряд спільно з місцевою владою працює над переліком обмежень, які можуть бути запровадження у січні, якщо ситуація із коронавірусом погіршиться.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Наразі ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку. Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності: святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ — 100%; музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля — 95%; святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів — 90%», - зазначив Прем'єр.

За його словами, при цьому міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування).

Шмигаль додав, що повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні уряду 9 грудня.

Водночас він зазначив, що у грудні посилення обмежувальних заходів не буде, адже завдяки карантину «вихідного дня» владі вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію та розвантажити медичну систему. Цього тижня тричі кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих.

«Проте, з урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні. Водночас держава робить усе, щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки», - додав глава уряду.

Шмигаль нагадав про те, що у п’ятницю Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, розроблених урядом за ініціативи Президента, щодо підтримки людей та бізнесу в умовах посиленого карантину.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.