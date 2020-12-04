Уникнути локдауну у січні буде складно - Зеленський

Уникнути локдауну у січні буде складно, уряд завчасно повідомить про його строки і карантинні заходи.

Про це у своєму відеозверненні, оприлюдненому на Фейсбуці, сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

“Питання яке всіх хвилює: чи буде локдаун у січні. Давайте будемо чесними — уникнути локдауну буде складно. Його ймовірність у січні існує , вона не мала. Але я доручив уряду на наступному тижні повідомити завчасно детально, чітко, коли буде локдаун які його формат, вичерпний перелік карантинних заходів. Тож ні для кого це буде сюрпризом. І не за тиждень як це передбачено законом, а набагато раніше”, - сказав Зеленський.

Втім, за його словами, введення більш жорстких карантинних обмежень не означає, що треба відмовлятися від закордонних поїздок.

"Для громадян України державний кордон буде відкритий - і для виїзду, і для в'їзду", - сказав Зеленський.