Локдаун у грудні не потрібний, медична система витримує - Зеленський

Медична система наразі витримує навантаження, тож у локдауні в грудні немає необхідності.

Про це у своєму відеозверненні, оприлюдненому на Фейсбуці, сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Я вірю і сподіваюся, що дійсно наразі він (локдаун - ред.) нам не потрібний. Ми зважували всі за, всі проти, дуже багато даних та прогнозів, радилися з представниками місцевих рад. Отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях. І я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що карантин вихідного дня, попри негативне ставлення до нього, дав свій результат.

"Щоденна кількість захворілих людей перестала зростати настільки стрімко та геометрично... А тому нам вдалося збити цю динаміку, тому медична система не пропустила нокаутуючих ударів, тому вона справляється і вона витримає", - заявив Зеленський.

Він додав, що проблеми (з ліжками та киснем - ред.) у регіонах існують, але вони, за його словами, точкові і вирішуються.

"В цілому загальна ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо, я вважаю, це важливо, даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень, один з найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята", - сказав Зеленський.

Втім, за його словами, цей сценарій можливий, якщо громадяни будуть дотримуватися правил безпеки: носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватися дистанції, уникати скупчень людей. А також при симптомах ГРВІ звертатися до лікаря і не самолікуватися антибіотиками.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.