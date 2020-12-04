У Кабміні сказали, як працюватиме транспорт у разі посилення карантину

В уряді не планують обмежувати роботу громадського транспорту у разі запровадження більш жорстких карантинних заходів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Транспорт буде працювати. І авіакомпанії, залізницю, міський транспорт не планується закривати навіть при більш жорсткому карантинному обмеженні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наукові дослідженя показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення COVID-19.

«Якими можуть бути посилені обмежувальні заходи в січні? Наразі жоден із планів не передбачає закриття міського громадського транспорту. Ми також не розглядаємо можливості закриття міжміського та міжнародного сполучення. Повний перелік можливих обмежень буде оприлюднений на засіданні Кабінету Міністрів уже наступної середи, 9 грудня», - сказав Шмигаль.

Він запевнив у тому, що уряд продовжує аналізувати дані щодо кількості захворілих, заповненості ліжок, забезпеченості лікарень. «Ми розраховуємо пройти грудень з чинними карантинними обмеженнями», - додав глава уряду.

Шмигаль раніше повідомив про те, що КМУ може поставити питання щодо посилення карантину на початку січня 2021 року, якщо ситуація із розповсюдження на території України коронавірусної інфекції погіршиться.

11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, заборонялося приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив ЗМІ про можливість запровадження "інтелектуального локдауну" та пояснив, що тоді різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня заявив про те, що Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.