Шмигаль допускає, що посилення карантину в грудні не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає, що посилення карантинних заходів у грудні не буде.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо допустити, що протягом грудня не буде необхідності у посиленні карантиних заходів. Далі ми будемо говорити про січень", - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що вранці 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча воно надзвичайно високе і надзвичайно важко працювати медикам.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ не рекомендуватиме вводити жорсткий локдаун у зв'язку з коронавірусом до кінця грудня, бо бачимо стабільний приріст випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. За словами Степанова, наша медична система повністю витримає те навантаження, яке є у сучасній ситуації у зв'язку з коронавірусом.

2 грудня Шмигаль повідомив, що в уряді готують новий план обмежень, який може бути застосований у випадку погіршення ситуації.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.