Карантин вихідного дня призупинив динаміку поширення коронавірусу - МОЗ

Карантин вихідного дня показав ефект зупинки динаміки зростання випадків COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин вихідного дня вводився з метою збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби, саме ураганного розповсюдження. Просто згадайте, як ми зростали за кількістю хворих. Максимальний ефект, який ми від нього очікували, це зниження кількості нових випадків на 20 відсотків. Та ймовірно ми не досягли максимальних показників. Але ефект зупинки динаміки зростання ми отримали, і це незважаючи на те, що все ж таки дотримувалися тих правил, які були встановлені на вихідні дні, м'яко кажучи, дуже повільно", - сказав Степанов.

Він зазначив, що згідно з медичними й епідеміологічними показниками вбачається ефективність тих карантинних обмежень, які вводилися на території країни, в тому числі карантин вихідного дня.

За його словами, якщо подивитися на цифри щодо захворюваності на COVID-19 на цьому тижні, то йде зменшення кількості захворівших у порівнянні з минулим тижнем.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив ЗМІ про можливість запровадження "інтелектуального локдауну" та пояснив, що тоді різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня заявив про те, що Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.