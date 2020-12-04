Карантин на свята: Кабмін обіцяє врахувати всі побажання регіонів

Кабінет Міністрів розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень із урахуванням відповідей та пропозицій які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

Як передає Укрінфоррм із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

У зустрічі також взяли участь керівництво Міністерства охорони здоров’я та інші представники уряду.

"Зокрема, очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів", - йдеться у повідомленні.

«Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня», — зазначив Шмигаль.

У ході наради Прем’єр-міністр нагадав, що на період дії карантину в Україні продовжує діяти мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами.

«Важливо, що всі перевірки бізнесу на цей час, зокрема Державною податковою службою та іншими контролюючими органами, заборонені. Можуть здійснювати лише перевірки на дотримання протиепідемічних заходів», — відзначив очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада сьогодні схвалила пакет президентських законопроєктів, спрямованих на підтримку людей та бізнесу в разі запровадження посилених карантинних заходів.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою законодавчих ініціатив, поданих ним із метою підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення COVID-19.