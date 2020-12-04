МОЗ оновило перелік країн «червоної» та «зеленої» зон
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайтМОЗ.
У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.
В Україні станом на 4 грудня цей показник становить 493,9.
До червоної зони віднесено 36 країн, серед яких Італія, Польща, Чехія, Румунія, Угорщина, США, Австрія, Швеція тощо.
У зеленій зоні опинилися, зокрема, Молдова, Латвія, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Франція, Греція, Білорусь, Бельгія та ін.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 65 733 233 випадки коронавірусу, зокрема 1 515 516 летальних, одужало 45 565 308 осіб.
Як повідомлялося, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787 891 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема за добу 15 131.