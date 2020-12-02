Оновили застосунок «Вдома» для контролю самоізоляції - МОЗ

У мобільному застосунку «Вдома», призначеному для контролю самоізоляції, додано кілька функцій, зокрема відлік часу до прибуття на місце самоізоляції, а також збільшено термін верифікації особи.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

"Оновлення додатку "Вдома", який вже доступний в App Store, Google Play, а також він підтримується HUAWEI AppGallery, - це таймер 24 години до досягнення користувачем місця ізоляції. Наприклад, ви приїжджаєте в Україну з червоної зони. На кордоні вас просять встановити додаток. Ви розумієте, що ваша дорога займає певний час. З моменту встановлення розпочинається відлік часу, за який ви маєте добратися до місця самоізоляції. Є така дія, як покинути місце самоізоляції, наприклад вийти погуляти з собакою, сходити в аптеку, поїхати на тестування. Також збільшено термін верифікації з 15 до 20 хвилин... І сповіщення-нагадування про необхідність це зробити кожні 4 хвилини", - розповів Кучер.

За його словами, через додаток тепер також надходить офіційне сповіщення про отримання негативних результатів ПЛР-тесту. У застосунку також з’явилися функції перевірки наявності симптомів, функціонал якої побудований за принципом запитання-відповіді, та інформування про контактних осіб, які мають піти на самоізоляцію.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував оновлення застосунку "Дій вдома" для контролю самоізоляції.