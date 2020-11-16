Альтернативою карантину вихідного дня може бути тільки повний локдаун – Кличко

Альтернативою карантину вихідного дня може бути тільки повний локдаун – Кличко

Укрінформ
Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня. 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Я хочу підкреслити, сьогодні для нас головне - зберегти здоров’я і життя людей. Тому Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня. Так, ми можемо погоджуватись чи ні, це не ідеальний варіант, і є багато питань. Але з такою динамікою розповсюдження вірусу медична система вже невдовзі не впорається з кількістю хворих. Ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун, щоб розірвати ланцюг захворюваності", - зазначив Кличко.

Водночас Кличко закликав уряд невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

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"Ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств, бо люди за час пандемії і так вже збідніли. Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізм компенсацій і пільг для бізнесу", - наголосив Кличко.

За його словами, Київ такий комплекс заходів для бізнесу запровадив у березні, і зараз місто перегляне можливості - що ще можна зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць.

"Сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб, щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює, і у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця. Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Однак деякі міста відмовляються виконувати рішення уряду.

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