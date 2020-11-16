Альтернативою карантину вихідного дня може бути тільки повний локдаун – Кличко

Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Я хочу підкреслити, сьогодні для нас головне - зберегти здоров’я і життя людей. Тому Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня. Так, ми можемо погоджуватись чи ні, це не ідеальний варіант, і є багато питань. Але з такою динамікою розповсюдження вірусу медична система вже невдовзі не впорається з кількістю хворих. Ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун, щоб розірвати ланцюг захворюваності", - зазначив Кличко.

Водночас Кличко закликав уряд невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

"Ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств, бо люди за час пандемії і так вже збідніли. Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізм компенсацій і пільг для бізнесу", - наголосив Кличко.

За його словами, Київ такий комплекс заходів для бізнесу запровадив у березні, і зараз місто перегляне можливості - що ще можна зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць.

"Сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб, щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює, і у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця. Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Однак деякі міста відмовляються виконувати рішення уряду.