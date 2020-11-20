Мінцифри приєдналося до штабу боротьби з COVID-19

Міністерство цифрової трансформації включили у штаб боротьби з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр цифрової трансформації на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Ми готуємо нові цифрові інструменти в боротьбі з коронавірусом в Україні разом з МОЗ. Надважливо у протистоянні з пандемією працювати з реальною інформацією — сфокусуємося на зборі актуальних даних. Будемо надавати інформацію 24/7 у режимі реального часу", - поінформував міністр.

У рамках співпраці з МОЗ Мінцифри забезпечить у кожній опорній лікарні фахівця, який відповідатиме за актуальну інформацію: скільки пацієнтів перебувають у лікарні, скільки госпіталізовано, скільки виписано, скільки вільних місць. Інформація буде постійно оновлюватися в єдиній системі. На базі цієї інформації з’явиться чатбот.

Крім того, Мінцифри забезпечить цифровізацію та централізацію збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань.

Ще один чатбот сприятиме пошуку місць у лікарнях. Швидкі можуть дізнаватися, скільки місць залишилося і куди везти пацієнта. Інформація відображатиметься для диспетчерів швидких та сімейних лікарів. Завдяки інструменту диспетчери швидких будуть розуміти, куди можна направляти пацієнта на госпіталізацію. Найближчим часом ми запустимо пілотний проєкт на базі одного регіону.

Крім того, буде оновлено застосунок "Дій вдома" для контролю самоізоляції. Завдяки оновленню громадяни зможуть вказувати симптоми, які будуть оброблятися Центром громадського здоров’я. Це розвантажить сімейних лікарів, плюс можна оперативно відстежувати інформацію про погіршення стану здоров’я.

Будуть запроваджені електронні направлення на ПЛР-тестування. Інструмент вже працює у поліклініках, наразі готується функціонал для швидких і стаціонару. Це дасть змогу моніторити результати тестування та терміни дії тесту. Сервіс уже розроблений та доступний для медичних працівників. Пацієнти можуть отримати електронне направлення та послуги згідно з цим направленням.

Планується запровадити електронний рецепт на антибіотики, який зменшить хаотичне вживання антибіотиків самостійно.

Крім того, Мінцифри розробить стратегію впровадження QR-системи для моніторингу ситуації в публічних місцях, без збору персональних даних.

"Якщо людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, приходитимуть відповідні сповіщення. Ви наводите на QR-код, вам відкриється сторінка, вводите номер телефону та час, скільки плануєте перебувати у цьому місці. Зараз таку систему почала реалізовувати Велика Британія. Як ви ставитеся до такого пілотного проєкту? З актуальними даними ми зможемо швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.