Під час нового локдауну закриють школи і ТРЦ, але працюватимуть готелі та церкви – Ляшко

В Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.

Про це заявив у коментарі журналістам у суботу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свободи.

Зокрема, за його словами, наразі розглядаються три дати посилення карантину на початку січня, а точну дату мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні уряду.

Ляшко зазначив, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірськолижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини.

Водночас уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів, поінформував він.

Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяв оприлюднити нові карантинні обмеження 9 грудня. Під час онлайн-наради з міськими головами Шмигаль сказав, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

За весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 тисяча людей, більш ніж 412 тисяч одужали, померли – 13 421.