«Тяжкі і вкрай тяжкі хворі»: «Феофанія» вже пролікувала 150 COVID-пацієнтів

У клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами станом на 23 листопада проліковано 150 пацієнтів, хворих на COVID-19, для лікування хворих на коронавірус переформатовано лікувально-діагностичний корпус N3.

Про це йдеться у відповіді клінічної лікарні "Феофанія" на інформаційний запит Укрінформу.

У медзакладі нагадали, що з ініціативи Президента України в січні 2020 року був виданий Указ "Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами".

"На даний час у КЛ "Феофанія" переформатовано лікувально-діагностичний корпус N3 для лікування пацієнтів із важким і вкрай важким перебігом захворювання на COVID-19... Станом на 23.11 2020 у КЛ "Феофанія" ДУС проліковано 150 пацієнтів, хворих на COVID-19. Для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з важким і вкрай важким перебігом захворювання на COVID-19 розгорнуто 42 ліжка у перепрофільованому окремому корпусі з матеріально-технічним забезпеченням, що відповідає рекомендаціям МОЗ України. За необхідності ліжковий фонд для пацієнтів, хворих на COVID-19, буде збільшено", - зазначили в лікарні.

У відповіді на запит також зазначається, що пан Михайло Радуцький "в силу своєї необізнаності оприлюднив інформацію про польовий шпиталь, не з'ясувавши можливість, доцільність такої пропозиції та поняття "польовий шпиталь".

Водночас, як зауважили у клінічній лікарні "Феофанія, "попри посилену увагу до боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2 та лікування інфекційних пацієнтів, ми не можемо забути про людей, які потребують невідкладної медичної допомоги (невідкладні стани в нейрохірургії, онкології, неврології, кардіології, ендокринології та інші), в тому числі променевої терапії, що не може бути відтермінована". У цьому контексті у лікарні поінформували, що на даний час у "Феофанії" 45 пацієнтів отримують променеве лікування онкопатології з використанням новітніх технологій, що є унікальним і не застосовується в інших медичних закладах в Україні.

Як повідомлялося, 5 листопада голова профільного парламентського комітету з питань здоров’я нації, народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький у коментарі ЗМІ заявив, що Президент Володимир Зеленський «практично вже ухвалив рішення» передати під польовий шпиталь для пацієнтів з COVID-19 клінічну лікарню «Феофанія».

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 липня 2020 року № 1504 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 10 вересня 2020 року № 2081) клінічну лікарню “Феофанія” й Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, які знаходяться у підпорядкуванні Державного управління справами, включено до Переліку державних медустанов, що надають стаціонарну меддопомогу хворим на COVID-19.

Станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.