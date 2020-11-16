Не лише «Феофанія»: пацієнтів із COVID-19 приймають дві лікарні ДУС

Клінічну лікарню “Феофанія” й Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, які знаходяться у підпорядкуванні Державного управління справами, включено до Переліку державних медустанов, що надають стаціонарну меддопомогу хворим на COVID-19.

Про це йдеться у відповіді ДУС на інформаційний запит Укрінформу.

“Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 липня 2020 року № 1504 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 10 вересня 2020 року № 2081) Клінічну лікарню “Феофанія” Державного управління справами та Державну наукову установу “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами включено до Переліку державних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, - розповіли в ДУС.

Зазначається, що у вказаних закладах охорони здоров’я надається медична допомога таким хворим на COVID-19 у повному обсязі.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9832.