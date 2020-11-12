Служба охорони каже, що Президента у «Феофанії» ніхто посилено не вартує

Управління державної охорони спростувало інформацію про нібито суттєве посилення охорони у лікарні "Феофанія", де проходить лікування від COVID-19 Президент Володимир Зеленський.

Відповідну заяву оприлюднено на сторінці УДО у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Деякими ЗМІ активно поширюється маніпулятивна інформація, яка містить ознаки відвертої фейковості. Про начебто суттєве збільшення охоронних заходів на території лікувального закладу "Феофанія"; зрозуміло, що це не відповідає дійсності", - заявили в УДО.

Як наголосили в Управлінні, охорона Президента під час його перебування у лікарні, а також загальні охороні заходи "здійснюються відповідно до потреб та в рамках виключно чинного законодавства".

При цьому зазначається, що нині у лікарні "Феофанія", як в інших спеціалізованих клініках, частково змінено режим відвідування. Зокрема, в окремі корпуси не впускають відвідувачів через те, що там проходять лікування люди, які захворіли на коронавірусну інфекцію. "Це є обов’язковим нормативним критерієм для обмеження відвідувань", - наголосили в Управлінні держохорони.

В УДО також запевнили, що охоронні заходи в лікарні "Феофанія" ніяк не впливають на діяльність медичного закладу: "Лікарня працює повністю в штатному режимі".

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".