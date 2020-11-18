За потреби кількість ліжок для хворих на COVID-19 збільшать удвічі — Зеленський

В лікарнях України наразі для хворих з COVID-19 підготовлено 50 тисяч ліжок, а у разі потреби ця кількість оперативно може бути збільшена до 91 тисячі.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у влозі, опублікованому на його сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Зараз існує 50 тисяч ліжок. Сьогодні ми готові у разі необхідності оперативно збільшити цю кількість майже у два рази — до 91 тисячі ліжок", - зазначив Глава держави.

Він також поінформував, що за минулий тиждень було збільшено на 5 тисяч кількість ліжок з централізованим киснем та концентраторами.

"У планах на цей тиждень — ще декілька тисяч ліжок зробимо", - пообіцяв Зеленський.

Водночас він нагадав, що парламент у вівторок прийняв рішення щодо виділення майже 9 млрд грн на боротьбу з COVID-19.

За словами Президента, ці гроші підуть на закупівлю експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок, придбання лабораторного обладнання.

"Держава готова до будь-якого складного сценарію", - запевнив Глава держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 листопада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу")". Він передбачає 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, а також сприятиме поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.

Фото: CTK Photo/Укрінформ