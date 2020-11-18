Уряд планує «перепозичити» у підприємств кисневі балони для лікарень

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства веде переговори з великими підприємствами про "перепозичення" кисневих балонів для потреб медичної галузі.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кисневі балони — це достатньо високотехнологічний продукт, який має витримувати дуже серйозний тиск. Я знаю, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело роботу з цілою низкою великих підприємств, які використовують такі кисневі балони й можуть, фактично їх перепозичити медичній галузі. Знаю, що йдеться про декілька тисяч одиниць”, - сказав Немчінов.

За його словами, також ведеться активна робота з закупівлі кисневих концентраторів, у тому числі по лінії міжнародної співпраці. “Що стосується забезпечення проведення робіт у лікарнях, і де триває робота, є нюанси з виконанням робіт, тому що це підвищена небезпека. Були в нас прецеденти і на території України, і в сусідніх країнах, де не дотримувалися безпеки, в попередні роки. І були негативні випадки. Тому тут дуже багато уваги треба приділити в тому числі й проведенню безпечного процесу. Не просто забезпечити розводку кисню по палатах, а щоб це було зроблено безпечно й не ставило під загрозу життя пацієнтів та медперсоналу”, - наголосив міністр Кабміну.

Медичний кисень і в Україні, і у світі є лікарським засобом. Найчастіше його використовують при важкому перебігу хвороб органів дихання, серцевій недостатності, отруєннях та для операційного наркозу для тяжкохворих пацієнтів та новонароджених.

Забезпечення якості має визначальну роль у виробництві таких препаратів у зв'язку з їх особливими характеристиками, тому всі етапи обігу цих лікарських засобів, включаючи державну реєстрацію, ліцензування виробництва, в тому числі контроль якості, ліцензування оптової торгівлі тощо, підлягають державному нагляду з боку уповноважених органів.

Контроль за виробництвом, розповсюдженням та зберіганням медичного кисню здійснює окремий державний орган, підпорядкований КМУ, – Державна служба з контролю за лікарськими засобами та наркотиками.

За інформацією МОЗ, раніше у багатьох медичних закладах низки областей було виявлено порушення розміщення кисневих станцій із балонами кисню.