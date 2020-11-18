Уряд оптимізував призначення одноразової грошової допомоги

Кабінет Міністрів ухвалив низку проєктів постанов задля оптимізації процедури призначення одноразової грошової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграмі.

Відтак, уряд прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", яка виключає із переліку документів, що подаються заявником, довідки про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

Також була схвалена постанова "Про внесення зміни до пункту 5 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу та інвалідності особи, звільненої зі служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації", яка виключає норму щодо подання однією з осіб, яким виплачується така грошова допомога, довідки органу реєстрації чи відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку.

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Окрім цього уряд підтримав постанову "Про внесення змін до пункту 5 Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру й умов виплати" - яка виключає норми щодо подання особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту разом з рапортом на отримання грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень довідки про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання (перебування), як такої, що не відповідає законодавству.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо накопичувальної професійної пенсійної системи.