Кабмін внесе у Раду проєкт про зміни у накопичувальній пенсійній системі

Кабінет Міністрів внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд буде пропонувати Верховній Раді впровадження професійної накопичувальної системи. Це дуже важливе питання , тому я його поясню. Розмір єдиного соціального внеску пропонується збільшити на 7% для списку особливо важких професій номер 2 та списку особливо важких професій нормер 1, тобто для осіб молодше 35 років, які працюють в особливо важких умовах», - сказав Шмигаль.

За його словами, приблизний об’єм коштів для такої накопичувальної системи становитиме 2-3 млрд грн на рік. Розрахунки, проведені до 2050 року, показують, що від введення такої системи виграють і працівники, і роботодавці, і загалом економіка країни. «Тому готові до дискусій та сподіваємося на підтримку цього законопроєкту в залі парламенту», - додав прем'єр.

Цей проєкт закону презентувала урядовцям міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як повідомляв Укрінформ, міністр соціальної політики Марина Лазебна висловила думку, що Верховна Рада має до кінця цього року прийняти законопроєкт, який запровадить обов’язкові пенсійні накопичення.