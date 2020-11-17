Уряд виділив 118 мільйонів на облаштуваня мобільних госпіталів

На позачерговому засіданні уряд виділив 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Ми шукаємо нові різні варіанти для того, щоб збільшити кількість ліжок, щоб всім пацієнтам, які потребуватимуть допомоги була надана така допомога. Вчора на позачерговому засіданні уряду була прийнята постанова щодо виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів - 118 млн грн. Будуть облаштовані вони в Києві, Одесі та Краматорську»,- сказав Степанов.

Він додав, що тільки за минулу добу було госпіталізовано 10 610 людей і кількість людей, які перебувають на стаціонарному лікуванні, продовжує збільшуватися.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.