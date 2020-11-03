Мобільні шпиталі можуть розгорнути у трьох регіонах України

Мобільні шпиталі можуть розгорнути у місті Київ, Донецькій та Одеській областях.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов з трибуни парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується мобільних шпиталів. На сьогодні визначено три локації: місто Київ, Донецька та Одеська області. Місцевою владою визначено, в яких саме локаціях можуть знаходитися ці шпиталі. Врахована сума коштів, необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на 1 польовий шпиталь", - сказав міністр.

Він зазначив, що кількість медичних працівників, які там працюватимуть, - 1200 осіб.

За словами Степанова, вже визначено необхідні суму коштів і перелік обладнання. "Відповідно, виділяються кошти, тобто підготовлені відповідні документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які займатимуться облаштуванням цих мобільних шпиталів у разі потреби", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я розробило механізм оперативного залучення медпрацівників на контрактній основі до команд закладів охорони здоров'я, де лікують пацієнтів із COVID-19.

В Україні за минулу добу, 2 листопада, зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.

Фото: CTK Photo/Укрінформ