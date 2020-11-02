МОЗ починає розгортання COVID-шпиталю у столичному Палаці спорту

Міністерство охорони здоров'я розпочинає розгортання мобільного шпиталю в Києві, у Палаці спорту.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Сегодня" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", - сказав Ляшко.

Він також розповів про вимоги до таких шпиталів.

"Це шпиталі, які мають бути розгорнуті в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови. Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - сказав урядовець.

За його словами, зараз вже визначено, яка кількість обладання потрібна для мобільного шпиталю. Водночас Ляшко наголосив, що проблема полягає не стільки в забезпеченні обладанням, скільки в забезпеченні медичними кадрами.

"Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я розробило механізм оперативного залучення медпрацівників на контрактній основі до команд закладів охорони здоров'я, де лікують пацієнтів з COVID-19.