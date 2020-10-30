Київ запропонував три об'єкти для розгортання мобільного шпиталю - Кличко

Київ для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на COVID-19 запропонував три об'єкта в столиці: Палац спорту, Національний експоцентр України та Міжнародний виставковий центр.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих ми запропонували три об'єкта в нашому місті. Перший об'єкт - Палац спорту, другий - Національний експоцентр України або Виставковий центр. Що стосується третього об'єкту, ми додатково зараз вивчаємо можливість", - сказав Кличко.

Також, за його словами, в Департаменті охорони здоров’я КМДА на вимогу Міністерства охорони здоров'я підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю, і штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста передав їх у МОЗ.

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Він зазначив, що у комунальних медзакладах столиці підготували вже 3100 ліжок для хворих на коронавірус.

"Я хочу нагадати, що місто самотужки вже підготувало 3 100 ліжок у комунальних мед закладах, і заповненість зараз всіх цих ліжок складає приблизно 66%", - сказав він.

Мер зазначив, що місто використовує всі свої резерви.

"Ми зверталися до уряду, до Міністерства охорони здоров'я, аби хворих на коронавірус киян приймали у державних медичних установах, де є 11 тисяч ліжок. Більш того, там також є кваліфікований персонал. Відповіді, наголошу, ми до сьогоднішнього дня так і не отримали", - сказав Кличко.

На його думку, перш за все потрібно використати ті можливості, що є на базі медичних закладів, а потім вже, якщо буде потреба, розгортати мобільні госпіталі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної хвороби. За добу зафіксовано 8 312 нових випадків.