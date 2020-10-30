У Києві мобільний шпиталь можуть розгорнути у Палаці Спорту або Виставковому центрі

У Києві мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 можуть розгорнути на території Палацу Спорту або Виставкового центру.

Про це на брифінгу 30 жовтня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали інформацію від місцевої влади міста Києва, де вони планують розташовувати у разі необхідності мобільний шпиталь. Це може бути або Палац Спорту, або Виставковий центр. Місто прорахувало, яка кількість коштів їм необхідна для розгортання такого шпиталя на 500 осіб, а також прорахували, скільки медпрацівників можуть бути задіяні в цьому лікувальному процесі, це 1200 осіб", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за розрахунками місцевої влади Києва на це потрібно 245 млн гривень. Наразі у МОЗ верифікують цю інформацію.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.