У Києві за добу - 741 випадок коронавірусу, померли 17 хворих

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила речниця Київського міського голови Оксана Зінов'єва.

"За минулу добу в Києві вражаюча кількість хворих. Вперше стільки виявлених випадків коронавірусу - 741. Померли 17 людей. Всього коронавірус забрав життя 743 киян", - сказала вона.

Зокрема, серед тих, хто захворіли: 420 жінок віком від 19 до 88 років і 26 дівчаток від п'яти місяців до 16 років, а також 279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв і 16 хлопчиків від одного до 15 років. Захворіли, зокрема, і 37 медиків.

Одужали в столиці ще 234 людини. Всього коронавірус подолали 12 639 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 150, у Дарницькому – 89 та по 85 випадків – у Печерському і Дніпровському районах", - зазначила речниця.

За її словами, у столиці збільшується і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація.

"У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1857 хворих на коронавірус, із них 37 дітей. У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 людей, 22 - перебувають під апаратами ШВЛ. Ще 258 пацієнтів - у лікарнях із підозрою на коронавірус", - зазначила Зінов'єва.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.