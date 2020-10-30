До пом'якшення карантинну не готова жодна область - МОЗ

До пом'якшення карантинну не готова жодна область - МОЗ

Укрінформ
Станом на 30 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину. 

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (452, 3 на 100 тис. осіб), Хмельницькій (410,1) та Житомирській (380,5) областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (100,2), Вінницькій (132,9) та Дніпропетровській (139,0) областях.

У Києві цей показник становить 248,1, а середній по Україні - 240,2 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 00 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.

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