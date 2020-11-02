В Україні майже 18 тисяч ліжок підключені до кисню – Степанов

В Україні 17 855 ліжок у медичних закладах підведені до кисню.

Про це поінформував на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початок вересня в Україні було 8800 ліжок з підключеним киснем, а зараз це 17 855 ліжок, майже 18 тисяч ліжок з підведеним киснем. За нашими розрахунками та планами регіони повинні підвести кисень на середину листопада до 25-26 тисяч ліжок", - сказав Степанов.

Він зазначив, що регіонам було виділено 572 млн гривень на забезпечення киснем ліжок. За його словами, на сьогодні регіони додатково подали заявку, скільки їм ще необхідно коштів для того, щоб довести кількість ліжок із киснем до 80 % від ліжкового фонду. "Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це не менше ніж 40 тисяч ліжок повинно бути з підведеним киснем", - сказав Степанов.

Він додав, що на сьогодні в країні є 16 виробників медичного кисню.

"З виробництвом кисню в країні немає проблем, у нас є відповідна проблематика з тарою для кисню, це балони, відповідні ємності для кисню. І було дано відповідне доручення Мінекономіки, щоб максимально посилити цю роботу, саме щодо забезпечення тарою відповідних лікувальних закладів, де виникають проблеми", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.