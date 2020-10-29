У лікарнях Київщини - більш як пів тисячі пацієнтів на кисневій терапії

Кількість складних випадків коронавірусу на Київщині збільшується.

На кисневій підтримці 658 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

«У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Понад пів тисячі хворих потребують кисневої підтримки. Таких 658 осіб. Із них – 24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ. Тому прошу всіх мешканців бути максимально обачними, користуватися засобами захисту і з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень», - підкреслив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За даними обласного лабораторного центру в області підтверджено вже 15780 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1291 дитини та у 1575 медичних працівників.

За добу підтверджено 315 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19): у 16-ти дітей віком від 2 до 17 років; 40 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 275 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1898 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 13882 осіб.

Одужало всього 7816 осіб, з них 630 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 53 особи, у т.ч. 2 дитини.

За період епідемії в Київській області померло 366 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19. За добу надійшли повідомлення про 9 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 19544 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 382 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 30711 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.