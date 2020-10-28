На Київщині за добу - 309 нових випадків COVID-19

У Київській області підтверджені вже 15 465 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі в 1275 дітей та у 1555 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За добу підтверджено 309 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 13-ти дітей віком від 1 до 17 років", - йдеться у повідомленні.

З них 35 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 274 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1858 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 13 607 осіб.

Одужали всього 7763 особи, з них 628 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 35 осіб, у т.ч. 2 дитини.

За період епідемії в Київській області померли 357 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19 (+ 14 за добу).

За добу надійшли повідомлення про 14 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 19 162 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 332 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 30 442 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстрували 7474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 363 075.