Рада рекомендувала уряду попереджати українців за тиждень у разі локдауну

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного проєкту постанови №4320 у цілому підтримали 303 народних депутати.

Цим документом передбачається, що для запобігання поширенню COVID-19 Кабмін зможе запроваджувати локдаун за умови оприлюднення відповідного рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів.

Також не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії таких заходів слід поінформувати про програми для підтримки уразливих груп населення, працівників і суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень до місця роботи.

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Окрім того, не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії посилених карантинних заходів Кабмін має внести до Ради законопроєкт щодо надання державної підтримки та пільг населенню і суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада народні депутати з фракції "Голос" зареєстрували проєкт постанови "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення".

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.