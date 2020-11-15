Треба надати можливість укладати декларацію з лікарем онлайн – Степанов

Міністр охорони здоров'я вважає, що в Україні потрібно запровадити можливість підписання декларації з сімейними лікарями онлайн.

Як передає Укрінформ, про це він повідомляє у Фейсбуці.

"Необхідно вирішити проблему підписання декларації з сімейними лікарями онлайн. У людей, хворих на COVID-19, має бути така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня", - написав Степанов.

Він додав, що на понеділок, 16 листопада, призначено нараду із заступниками щодо питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів, в яких ще немає декларації з сімейним лікарем, щодо лікування коронавірусної хвороби вдома. "Адже це справді дуже типова ситуація, коли в людини немає сімейного лікаря, і вона не знає, до кого звертатися", - зазначив Степанов.

За його словами, виходячи з того, що певна кількість громадян не підписали декларацію з сімейним лікарем, необхідно зробити так, щоб вони все ж отримували контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання та призначати лікування. Степанов зауважив, що такі лікарі мають бути в усіх регіонах України.

Як повідомляв Укрінформ, Степанов раніше заявив, що планує пройти лікування від COVID-19 в якості звичайного пацієнта, фіксувати кожен етап процесу й одразу, разом з командою Міністерства охорони здоров'я, шукати шляхи вирішення проблемних питань.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що захворів на COVID-19.

В Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 681.