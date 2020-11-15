В Україні зайняті понад 50% COVID-ліжок: дані по регіонах

Станом на 15 листопада в Україні завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 становить 52,6%.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

Так, згідно з даними МОЗ, за 5 днів завантаженість ліжок для хворих на коронавірус скоротилась майже на 10%. Всього в Україні вже введено 52 258 таких ліжок.

Найкраща ситуація з ліжками для пацієнтів з коронавірусом у Херсонській області - там їх зайнято 23,9% від загальної кількості. В Тернопільській області зайнято 28%, в Луганській - 42,2%, в Одеській - 44,4%, в Кіровоградській - 45%, в Дніпропетровській - 47,3% і в Волинській - 48,7%. У Києві зайняті 50,4% ліжок.

За показником завантаженості найгірша ситуація спостерігається в Черкаській області, де заповнені 72% ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 681.