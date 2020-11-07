МОЗ планує збільшити кількість COVID-ліжок до 75 тисяч

Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість ліжок, які виділені для лікування хворих на COVID-19, до 75 тисяч.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Кількість ліжок, яка у нас на сьогодні є це 52 тисячі ліжок, які виділені під лікування хворих на COVID-19 Ми вважаємо що ми здатні ще додати , близько 20-23 тисяч ліжкомісць Тобто загальна кількість ліжкового фонду яка може бути виділена під ковід, це 75 тисяч ліжок. Зрозуміло що вони повинні бути обладнані», - сказав Степанов.

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Степанов також поінформував що станом на ранок 6 листопада в лікарнях перебуває 27 тисяч 114 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на нього .

За словами Степанов, кількість ліжок не вирішить проблеми оскільки потрібні і фахівці, які здатні надаватиме допомогу при COVID-19.