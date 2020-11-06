МОЗ буде пропонувати жорсткий карантин вихідного дня

Міністерство охорони здоров’я охорони здоров’я буде пропонувати введення карантину вихідного дня.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Те що ми будемо пропонувати , виходячи з ураганних темпів розповсюдження хвороби в Європі, в Україні також. Думаю що найближчими днями ми перейдемо позначку в 10 тисяч (хворих — ред.). Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня субота-неділя і додатково загальна помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо обмеження роботи закладів по часу”, - сказав Степанов.

Він додав, що обмеження будуть введені, але “не вбиваючи окремі сектори бізнесу, перш за все малого та середнього бізнесу”.