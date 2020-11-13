Європейські медики не рекомендують Ремдесивір для пацієнтів з тяжкою формою COVID-19

У Європейському товаристві інтенсивної терапії (ESICM) не рекомендують використовувати препарат "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з тяжкою формою COVID-19.

Про це заявив голова ESICM Джозеф Кеседжіоглу в інтерв'ю Reuters, повідомляє Укрінформ.

Наразі «Ремдесивір», також відомий під торговою назвою Veklury, є єдиним препаратом у світі, схваленим для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Однак, як зазначається, останнє дослідження ефективності препарату Всесвітньої організації охорони здоров’я показало, що він дає слабкий або нульовий ефект. Тепер препарат класифікується як такий, що не слід регулярно використовувати.

Цю рекомендацію розглянуть у науковому дослідженні методів лікування коронавірусу, яке готує ESICM разом із Товариством медицини критичних станів. Публікація дослідження очікується у січні наступного року.

За словами Кеседжіоглу, тому на даний момент «Ремдесивір» не слід застосовувати як звичайне лікування важкохворих на COVID-19, які перебувають у реанімації.

Водночас американська компанія Gilead, яка є розробником препарату, заявила, що впевнена в користі препарату. «Ми впевнені, що лікарі на передовій визнають клінічну користь Veklury, ґрунтуючись на надійних доказах», — йдеться в її заяві.

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ESICM представляє тисячі анестезіологів, пульмонологів, медсестер та інших спеціалістів з невідкладної допомоги у понад 120 країнах.

Як повідомлялося, МОЗ України наприкінці жовтня дало дозвіл на ввезення лікарського засобу «Ремдесивір», який був закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України" для лікування коронавірусної хвороби. В Україну має прибути перша партія даного лікарського засобу, це близько 14 тисяч флаконів. "Ремдесивір" включений до національного протоколу лікування COVID-19 при лікуванні важких станів перебігу хвороби.