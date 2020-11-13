«Помаранчеві» правила карантину почали діяти по всій Україні

Обмеження, які раніше були передбачені для помаранчевої зони, від 13 листопада діють по всій території країни.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.

"Відсьогодні постанова щодо карантину вихідного дня вступила в дію. Його результатів МОЗ очікує за підсумками трьох тижнів. По всій території України сьогодні діють обмеження, характерні для помаранчевої зони", - написав Немчінов.

Він також зауважив, що місцеві органи ТЕБ та НС можуть посилювати обмеження до червоного рівня епідемічної небезпеки.

"Якщо прийдемо до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни", - повідомив Немчінов.

Крім того, Немчінов зазначив, що релігійні заходи регулюються Конституцією, і влада не може заборонити їх проведення без введення надзвичайного стану. Під час служб мають дотримуватися вимоги щодо кількості учасників, дистанції та використання засобів індивідуального захисту, нагадав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня.

Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.