Зима для України буде дуже важкою через COVID-19 - Степанов

Цьогоріч зима для України буде дуже важкою через епідемію коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас не буде легкої зими, буде дуже важко. І зараз головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, з цією пандемією з найменшими втратами. Під словом втрати, я перш за все маю на увазі людське життя. Щоб якнайменше людей померли від цієї страшної, важкої хвороби", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317.

Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО.

Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.