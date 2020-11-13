За добу в Україні поклали до лікарень 1 587 хворих на COVID-19

За минулу добу у медзаклади України госпіталізували 1587 хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу в Україні черговий антирекорд - 11 787 людей захворіли на коронавірус. Госпіталізовано 1 587 осіб. Це люди, які потребують саме лікування у медзакладах. Тобто середньої важкості чи важкий перебіг хвороби. Це люди, для яких COVID несе не просто загрозу для здоров'я, а й для життя. Саме тому вони госпіталізуються", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі кожного дня фіксується зростання кількості хворих на коронавірус. Ще чотири місяці тому кількість хворих на COVID-19 була в 11-12 разів менша, ніж за сьогодні.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 листопада,в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317.